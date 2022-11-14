Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов с сентября 2023 года

Министерство транспорта России запретило высаживать подростков до 16 лет, не купивших билеты, из поездов. Новое правило вступит в силу 1 сентября 2023 года, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Запрет высаживать детей-безбилетников предложила ввести Генпрокуратура. До следующего сентября персонал пригородных пассажирских компаний «ориентировали на выполнение аналогичных приказу требований», если в поезде обнаружится несовершеннолетний без билета.
9 февраля прошлого года Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без проездного или денег на билет. Спикер Вячеслав Володин тогда сослался на случаи, когда несовершеннолетних «выгоняли из автобуса на мороз».
В апреле того же года Госдума приняла закон о крупных штрафах для водителей и кондукторов городского транспорта за принудительную высадку детей-безбилетников. Денежное наказание также предусматривалось для работников железнодорожного сообщения.