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Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов с сентября 2023 года
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Министерство транспорта России запретило высаживать подростков до 16 лет, не купивших билеты, из поездов. Новое правило вступит в силу 1 сентября 2023 года, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Запрет высаживать детей-безбилетников предложила ввести Генпрокуратура. До следующего сентября персонал пригородных пассажирских компаний «ориентировали на выполнение аналогичных приказу требований», если в поезде обнаружится несовершеннолетний без билета.

9 февраля прошлого года Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без проездного или денег на билет. Спикер Вячеслав Володин тогда сослался на случаи, когда несовершеннолетних «выгоняли из автобуса на мороз».

В апреле того же года Госдума приняла закон о крупных штрафах для водителей и кондукторов городского транспорта за принудительную высадку детей-безбилетников. Денежное наказание также предусматривалось для работников железнодорожного сообщения.

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теги
Минтранс РФГосдума
люди
Вячеслав Володин
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