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Маскотами Олимпиады-2024 в Париже стали красные колпаки
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:08

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже представили маскотов. Ими стали фригийские колпаки, которые носили древние фригийцы и якобинские революционеры.

«Фригийцы стояли плечом к плечу с французами во все ключевые моменты истории. Они были ее частью, и сегодня они убеждены, что спорт может изменить все! Вместе с фригийцами совершим революцию через спорт!» — написано на сайте Олимпиады-2024.

© paris2024.org

Организаторы назвали красный колпак «символом революции, Французской Республики и свободы». Колпаки можно увидеть на французской национальной иконе Марианны, на бюстах в ратушах по всей стране, а также на марках.

Во Французском национальном архиве хранятся записи о фригийских шапках, которые носили во время строительства парижского собора Нотр-Дам в 1163 году, во время революции 1789 года, во время работ по строительству Эйфелевой башни и во время Игр 1924-го.

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