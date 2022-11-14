Маскотами Олимпиады-2024 в Париже стали красные колпаки

«Фригийцы стояли плечом к плечу с французами во все ключевые моменты истории. Они были ее частью, и сегодня они убеждены, что спорт может изменить все! Вместе с фригийцами совершим революцию через спорт!» — написано на сайте Олимпиады-2024.