Маскотами Олимпиады-2024 в Париже стали красные колпаки

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже представили маскотов. Ими стали фригийские колпаки, которые носили древние фригийцы и якобинские революционеры.
«Фригийцы стояли плечом к плечу с французами во все ключевые моменты истории. Они были ее частью, и сегодня они убеждены, что спорт может изменить все! Вместе с фригийцами совершим революцию через спорт!» — написано на сайте Олимпиады-2024.
Организаторы назвали красный колпак «символом революции, Французской Республики и свободы». Колпаки можно увидеть на французской национальной иконе Марианны, на бюстах в ратушах по всей стране, а также на марках.
Во Французском национальном архиве хранятся записи о фригийских шапках, которые носили во время строительства парижского собора Нотр-Дам в 1163 году, во время революции 1789 года, во время работ по строительству Эйфелевой башни и во время Игр 1924-го.