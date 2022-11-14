Apple разрабатывает 3D-мир для гарнитуры смешанной реальности

Американский технологический гигант Apple работает над новым масштабным продуктом — компания создает VR-видеосервис с 3D-контентом для своей гарнитуры смешанной реальности (устройство, как правило очки, которое позволяет одновременно видеть и реальный мир, и графику). Об этом сообщает агентство Bloomberg, изучившее списки вакансий компании.
Для создания своей 3D-вселенной Apple ищет разработчика программного обеспечения с опытом работы с визуальными эффектами, инженеров, которые умеют пользоваться инструментами для создания виртуальной и дополненной реальностей, а также программиста, который поможет подключить к процессу искусственный интеллект.
Сама гарнитура будет оснащена чипом M2, а также более чем 10 камерами — их Apple поместит как снаружи, так и внутри устройства. Также компания намерена установить дисплеи с самым высоким разрешением, когда‑либо представленном на рынке VR-гарнитур.
Работать этот гаджет будет на базе новой операционной системы realityOS, ее должны доработать к следующему году. Ожидается, что гарнитура получит название Reality Pro или Reality One, так как летом Apple подала заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.
Гарнитура будет стоить предположительно от 2 до 3 тыс. долларов. Когда она появится в продаже, неизвестно.