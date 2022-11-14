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Apple разрабатывает 3D-мир для гарнитуры смешанной реальности
Виктория Шанина
Сегодня в 15:39

Американский технологический гигант Apple работает над новым масштабным продуктом — компания создает VR-видеосервис с 3D-контентом для своей гарнитуры смешанной реальности (устройство, как правило очки, которое позволяет одновременно видеть и реальный мир, и графику). Об этом сообщает агентство Bloomberg, изучившее списки вакансий компании.

Для создания своей 3D-вселенной Apple ищет разработчика программного обеспечения с опытом работы с визуальными эффектами, инженеров, которые умеют пользоваться инструментами для создания виртуальной и дополненной реальностей, а также программиста, который поможет подключить к процессу искусственный интеллект.

Сама гарнитура будет оснащена чипом M2, а также более чем 10 камерами — их Apple поместит как снаружи, так и внутри устройства. Также компания намерена установить дисплеи с самым высоким разрешением, когда‑либо представленном на рынке VR-гарнитур.

Работать этот гаджет будет на базе новой операционной системы realityOS, ее должны доработать к следующему году. Ожидается, что гарнитура получит название Reality Pro или Reality One, так как летом Apple подала заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.

Гарнитура будет стоить предположительно от 2 до 3 тыс. долларов. Когда она появится в продаже, неизвестно.

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