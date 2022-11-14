Реклама
Новости
Вышел тизер сериала «1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен. Это спин-офф «Йеллоустоуна»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:37

Paramount Plus поделился тизером сериала «1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен в главных ролях. Спин-офф шоу «Йеллоустоун» выйдет на стриминге 18 декабря.

«Насилие всегда преследовало эту семью. Оно преследовало нас от шотландского нагорья до трущоб Дублина, оно преследовало нас и здесь», — говорит Эльза Даттон, главный рассказчик предыдущей главы «Йеллоустоуна» — «1883». В ролике можно увидеть Джека Даттона в исполнении Даррена Манна, Джона Даттона-старшего в исполнении Джеймса Бэджа Дейла и Элизабет Страффорд в исполнении Мишель Рэндолф.

В декабре 2021 года состоялась премьера приквела сериала «Йеллоустоун» под названием «1883». В центре сюжета оказалась семья Даттон, которая отправилась в путешествие на запад через Великие равнины к диким землям Монтаны в период усиленной экспансии.

Сюжет оригинального сериала рассказывает историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустоунским национальным парком. Семейство вынуждено защищать свое жилище от постоянных атак со стороны землевладельцев, индейской резервации и руководства самого заповедника.

расскажите друзьям
люди
Джеймс БэджХаррисон ФордХелен Миррен
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»