Вышел тизер сериала «1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен. Это спин-офф «Йеллоустоуна»

«Насилие всегда преследовало эту семью. Оно преследовало нас от шотландского нагорья до трущоб Дублина, оно преследовало нас и здесь», — говорит Эльза Даттон, главный рассказчик предыдущей главы «Йеллоустоуна» — «1883». В ролике можно увидеть Джека Даттона в исполнении Даррена Манна, Джона Даттона-старшего в исполнении Джеймса Бэджа Дейла и Элизабет Страффорд в исполнении Мишель Рэндолф.