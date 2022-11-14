The Black Eyed Peas вернулись с новым альбомом

The Black Eyed Peas были основаны в Лос-Анджелесе в 1995 году, но широкой известности добились в 2003-м, с выходом их третьего альбома «Elephunk». На протяжении 2010-х группа в значительной степени опиралась на наследие, созданное вместе с ведущей вокалисткой Ферги, которая в 2018-м окончательно покинула проект.