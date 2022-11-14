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The Black Eyed Peas вернулись с новым альбомом
Семён Гудошников
Сегодня в 14:16

The Black Eyed Peas выпустили свой девятый студийный альбом «Elevation». В его 15 треках объединены хип-хоп, латиноамериканская музыка, R’n’B, электроника и трэп.

Есть и фиты с артистами первой величины — Дэвидом Геттой и Шакирой, Николь Шерзингер, J.Rey Soul, Маршалом Джефферсоном, Аниттой и Эль Альфой.

Forbes пишет, что на пластинке присутствует свойственная ранним The Black Eyed Peas хип-хоп-чуткость, но в этот раз в оформлении электроники.

The Black Eyed Peas были основаны в Лос-Анджелесе в 1995 году, но широкой известности добились в 2003-м, с выходом их третьего альбома «Elephunk». На протяжении 2010-х группа в значительной степени опиралась на наследие, созданное вместе с ведущей вокалисткой Ферги, которая в 2018-м окончательно покинула проект.

В том же году вышел первый за восемь лет студийник «Masters of the Sun Vol. 1» (записанный уже без Ферги). А через два года появился следующий лонгплей «Translation».

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