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Открылась первая в истории выставка, где нейросеть DALL·E — соавтор работ
Денис Ламехов
Сегодня в 15:43

В филиале нью-йоркской галереи Bitforms в Сан-Франциско открылась выставка Artificial Imagination (в переводе с английского — «Искусственное воображение»), где соавтором всех представленных работ впервые выступает нейросеть DALL·E, способная создавать изображения на основе текстовых запросов. Об этом пишет ArtNet.

Не все участники экспозиции — художники. Так, галерея показывает работу ИТ-предпринимателя, создателя браузера Mighty Сухаила Доши — это его первое произведение, до Artificial Imagination он не занимался искусством в принципе.

Среди прочих — медиахудожница Марина Зурков (ее работы выставлялись, например, в рамках 7-й Московской биеннале) и цифровой художник Рефик Анадол — он презентовал проект в рамках Архитектурной биеннале в Венеции в 2021 году. Для Bitforms технологии — одна из главных тем.

Методы работы художников с DALL·E рознятся. Некоторые давали ИИ готовые фразы — и нейросеть генерировала произведение целиком. Другие создавали графику, скульптуры, проекции, используя результат работы искусственного интеллекта лишь как рекомендацию.

Запрос художницы Август Камп к нейросети звучал так: «Космонавт на другой планете, переживающий болезненный разрыв с любовным партнером». Результат — изображение, внешне неотличимое от фотографии. Это и другие произведения можно увидеть в каталоге экспозиции. Каждая работа существует и в NFT-формате.

«Я думаю, что сейчас правда важно показать, что это [ИИ и его посредничество] — новый медиум для создания искусства», — говорит художница Элли Приттс, чьи работы также показаны на выставке, — Здесь выставляются серьезные авторы, эти работы имеют полное право на существование».

ArtNet задается вопросом, регулярно возникающим на почве работы художников с ИИ: искусство ли это? Основатель Bitforms Стив Сакс сравнил сопротивление, которое нейросети встречают в рамках художественного дискурса, с первоначальной консервативной реакцией на фотографию и видео.

«Мне кажется, всегда возникают споры, когда создаются передовые инструменты, а художники берут их на вооружение. Можно создать нечто прекрасное и цепляющее — и это не значит, что перед вами обязательно должен быть большой объем работы», — добавил он.

Это первая выставка, где посредником в создании художественных произведений выступает DALL·E, но не первая, где привлечен ИИ в целом. Например, еще в 2017 году IBM работал с художниками, предоставляя им мощности своей системы Watson, — результатом стала выставка в нью-йоркской штаб-квартире Cadillac, функционирующей еще и как художественное пространство.

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