«Яндекс» объявил победителей четвертой научной премии имени Ильи Сегаловича

Компания «Яндекс» объявила лауреатов четвертой научной премии имени Ильи Сегаловича. В этом году ее получат шесть молодых исследователей и два научных руководителя.
Победителей выбирал Совет премии, куда входят ученые и разработчики «Яндекса», а также ученые с мировым именем. Среди них профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Илья Мучник и профессор Женевского университета Станислав Смирнов.
Итак, в номинации «Молодые исследователи» победили:
- Максим Великанов, аспирант Сколтеха. В сферу его интересов входят теория глубокого обучения, бесконечно широкие нейронные сети, статистическая физика. Статьи Максима были приняты на конференции NeurIPS и AISTATS.
- Максим Кодрян, аспирант Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН. Он занимается глубоким обучением, а также оптимизацией и генерализацией нейросетевых моделей. Свои работы Максим представлял на конференциях NeurIPS.
- Петр Мокров, магистр Сколтеха. Он исследует градиентные потоки Вассерштейна, нелинейную фильтрацию, байесовскую логистическую регрессию и выступал на NeurIPS.
- Руслан Рахимов, аспирант Сколтеха. Среди его научных интересов — нейронная визуализация, компьютерное зрение и глубокое обучение. Статьи Руслана публиковались на CVPR 2022, ACM SIGGRAPH и WACV.
- Сергей Самсонов, аспирант Высшей школы экономики. Он изучает алгоритмы Монте-Карло с марковскими цепями, стохастическую аппроксимацию и другие темы. Сергей публиковался на NeurIPS и COLT.
- Тарас Хахулин, аспирант Сколтеха. Его научная область — компьютерное зрение. Свои работы он представлял на конференциях CVPR.
Награды в категории «Научные руководители» заберут:
- Дмитрий Ветров, профессор-исследователь, заведующий Центром глубинного обучения и байесовских методов Высшей школы экономики.
- Алексей Наумов, доцент факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, заведующий Международной лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных.
Все лауреаты получат по 1 млн рублей, а молодые ученые смогут воспользоваться грантами, чтобы применить в своих исследованиях продукты «Яндекса»: платформа для краудсорсинга Toloka поможет разметить данные, а облачный сервис Yandex DataSphere — организовать полный цикл разработки машинного обучения.
«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича в 2019 году. Она вручается молодым ученым и их наставникам в области компьютерных наук для поддержки научного сообщества в России, Беларуси и Казахстане. Премия носит имя сооснователя «Яндекса» и его директора по технологиям Ильи Сегаловича, умершего в 2013 году от опухоли головного мозга.