«Яндекс» объявил победителей четвертой научной премии имени Ильи Сегаловича

«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича в 2019 году. Она вручается молодым ученым и их наставникам в области компьютерных наук для поддержки научного сообщества в России, Беларуси и Казахстане. Премия носит имя сооснователя «Яндекса» и его директора по технологиям Ильи Сегаловича, умершего в 2013 году от опухоли головного мозга.