Helly Hansen продал российский бизнес местному руководству

Отмечается, что Роганович и Карасев стали владельцами ООО «Хелли Хансен» в августе. В октябре компания была переименована в «Ритейл РЦ». Детали сделки не раскрываются, однако эксперты, опрошенные «Ведомостями», полагают, что либо сделка была безденежной, либо ее сумма была символической.