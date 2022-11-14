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Helly Hansen продал российский бизнес местному руководству
Виктория Шанина
Сегодня в 11:20

Норвежский бренд верхней и спортивной одежды Helly Hansen продал свой бизнес в России (ООО «Хелли Хансен») местным топ-менеджерам — гендиректору Игорю Рогановичу и юристу Андрею Карасеву. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Рогановича.

Отмечается, что Роганович и Карасев стали владельцами ООО «Хелли Хансен» в августе. В октябре компания была переименована в «Ритейл РЦ». Детали сделки не раскрываются, однако эксперты, опрошенные «Ведомостями», полагают, что либо сделка была безденежной, либо ее сумма была символической.

В России у Helly Hansen было 48 магазинов, семь из которых работали по франшизе. На их месте откроют мультибрендовые магазины спортивной одежды под вывеской Move, заявляет Игорь Роганович.

В концепт-сторах Move будут продаваться товары под брендами Nike, adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor и другими. Способы доставки их в Россию Роганович не уточнил.

Первые обновленные точки откроются в торговых центрах «Европолис Ростокино», «Золотой Вавилон», «Европейский» и «Щелковский» в Москве, «Галерея» в Петербурге и «Аура» в Новосибирске. В планах — запустить еще 10 таких бутиков на месте Helly Hansen до марта 2023 года.

По подсчетам NF Group, на начало 2022 года в России работали 360 иностранных ретейлеров. 180 компаний приостановили работу, 15 — полностью покинули российский рынок (H&M, IKEA, Logitech и другие), 17 — открылись под новыми названиями («Иль де Ботэ» вместо Sephora, Sneaker Box вместо Reebok, Re вместо Reserved).

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