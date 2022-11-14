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Один из корпусов Апраксина двора хотят приспособить под квартиры
Семён Гудошников
Сегодня в 09:56

Торговый корпус № 15 Апраксина двора могут приспособить под квартиры после реконструкции. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте КГИОП.

Историко-культурную экспертизу проекта выполнила архитектурно-реставрационная мастерская «Вега». Согласно ней, на двух этажах помещения 3-Н здания на Садовой улице, 28–30, хотят разместить две квартиры и четыре студии.

Заказчиком работ выступает ООО «Никсем», которым владеет Николай Пономарев (60%) и Людмила Пономарева (40%). По данным РБК, Пономарев — один из крупнейших частных собственников в Апраксином дворе, ему там принадлежит 61 тыс. квадратных метров.

По оценке экспертов, после реконструкции корпуса квартиры в нем можно будет продать по 250–300 тыс. рублей за квадратный метр.

Летом 2018 года в Смольном заявили, что ООО «Инвестиционно-строительная компания „Апраксин двор“» (входит в КЦ «Питер» Николая Пономарева) обязалась приспособить для современного использования 21-й корпус Апраксина двора. Однако реализация проекта застопорилась.

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Николай ПономаревЛюдмила Пономарева
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