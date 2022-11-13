Школьники из Гусь-Хрустального записали подкаст о съемках клипа для «Комсомольска»

Первый эпизод подкаста, который получил название «Цех», уже доступен во «ВКонтакте». В нем режиссер и оператор клипа рассказывают ведущим, как пообщались с музыкантами, что изменили бы в музыкальном видео, и поделились впечатлениями от «Киноканикул» и «Кружка».