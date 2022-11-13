Школьники из Гусь-Хрустального записали подкаст о съемках клипа для «Комсомольска»

Школьники из Гусь-Хрустального записали подкаст про то, как они снимали клип для группы «Комсомольск». Об этом «Афише Daily» рассказал представитель издания N + 1, журналисты которого помогли подросткам с записью подкаста.
Редакторы N + 1 вместе с друзьями из видеопродакшена «Краш» съездили в Гусь-Хрустальный, где провели школу видео и подкастов. Практическим ее результатом и стал подкаст про съемки клипа «Комсомольска».
Первый эпизод подкаста, который получил название «Цех», уже доступен во «ВКонтакте». В нем режиссер и оператор клипа рассказывают ведущим, как пообщались с музыкантами, что изменили бы в музыкальном видео, и поделились впечатлениями от «Киноканикул» и «Кружка».
Во время выездной «Школы контента» от N + 1 и «Краш» подростки не только записали подкаст, но и смонтировали видеоманифест о себе.
Еще как минимум два выпуска будут опубликованы позже. Не пропустить их выход (и последить за другим творчеством ребят из Гусь-Хрустального) можно, подписавшись на их группу во «ВКонтакте».
Клип «Комсомольска» «Мое окно», снятый школьниками, стал результатом выездной мастерской «Киноканикулы», которая проводится при поддержке проекта «Кружок». Подростки сами придумали сценарий, сняли и смонтировали клик, заодно образовав «Сергей Хрустальный продакшн».