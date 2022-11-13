Посмотрите трейлер документалки о певце Ниле Янге

«Пятьдесят лет назад мне было 24, может, 23 года, и этот альбом сильно изменил мою жизнь. Я играл с замечательными людьми. И очень здорово, что этот альбом просуществовал так долго. Я отлично провел время, и теперь, когда слушаю его, думаю, что мне просто повезло быть там», — рассказал Янг о работе над «Harvest».