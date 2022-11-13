В Японии выпустили менее жестокую версию «Тома и Джерри»

Cartoon Network специально для Японии создал серию мультфильмов «Том и Джерри», но в менее жестоком стиле. Теперь драки, в которые ввязывают кот и мышка, стали куда добродушнее.
Персонажи в японском стиле выглядят округленными и милыми, в отличие от классики, и в более мягких цветах. Студия подготовила семь часов обновленного материала и приурочила его к Дню сыра.
Имена главных героев тоже претерпели изменения. Вместо привычного написания имен катаканой с короткими прямыми линиями и острыми углами в этот раз используется более мягкая хирагана.
«Тома и Джерри» — детский мультсериал, впервые появившийся на экранах в 1940 году. Всего с момента создания до 2014 года было создано 164 серии.