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В Японии выпустили менее жестокую версию «Тома и Джерри»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:48

Cartoon Network специально для Японии создал серию мультфильмов «Том и Джерри», но в менее жестоком стиле. Теперь драки, в которые ввязывают кот и мышка, стали куда добродушнее.

Персонажи в японском стиле выглядят округленными и милыми, в отличие от классики, и в более мягких цветах. Студия подготовила семь часов обновленного материала и приурочила его к Дню сыра.

Имена главных героев тоже претерпели изменения. Вместо привычного написания имен катаканой с короткими прямыми линиями и острыми углами в этот раз используется более мягкая хирагана.

«Тома и Джерри» — детский мультсериал, впервые появившийся на экранах в 1940 году. Всего с момента создания до 2014 года было создано 164 серии.

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