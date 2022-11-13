Дмитрий Рогозин сказал, что будет на передовой, пока победа России не станет необратимой

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил РИА «Новости», что будет оставаться в зоне спецоперации до того момента, когда победа России станет необратимой.
«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело — я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», — сказал он.
Рогозин отметил, что он вместе с соратниками приехал на Донбасс не красоваться перед камерами. По словам экс-главы «Роскосмоса», они общаются с артиллерийской бригадой и смотрят, как те или иные технологии применяются на поле боя.
В середине июля Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса. На его место назначили вице-премьера Юрия Борисова. «Московский комсомолец» писал, что Рогозин займется решением вопросов, связанных с военной операцией на Украине, возможно, заняв руководящий пост в одной из занятых российскими войсками территорий.
Как писало РИА «Новости», в итоге экс-глава Роскосмоса возглавил группу военных советников «Царские волки». А его позывным стал «Сармат» — в честь межконтинентальной ракеты.