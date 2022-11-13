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Ресторатор готов организовать баттл между Моргенштерном* и Оксимироном*
Семён Гудошников
Сегодня в 15:29

После выхода дисса Моргенштерна* на Оксимирона* Ресторатор заявил, что считает возможным организацию баттла между рэперами. Своими мыслями экс-ведущий Versus Battle поделился у себя на ютьюб-канале.

«Если подумать, это единственный возможный выход, чтобы этот биф закончить. Он не может продолжаться бесконечно. Это не может быть еженедельным обменом диссами. Это игра. Игра началась — и Моргенштерн своим диссом в игру вошел. Это не закончится гангстерскими разборками. Это не закончится просто так, потому что, кто последний [выпустил дисс] — тот и выиграл. Отступать ни один, ни второй не намерены. У этого есть будущее в баттловой среде», — цитирует его слова The Flow.

По словам Ресторатора, такой баттл стал бы претендентом на главное событие в медиа и главный ролик на ютьюбе в этом году. Кроме того, событие бы окупилось финансово, поскольку Оксимирон может дать огласку своими прекрасными текстами, а Моргенштерн — привнести элемент перформанса, отметил он.

Размышляя о возможном месте проведения баттла, Ресторатор считает самым подходящим вариантом Турцию, где не составит труда снять большую и хорошую площадку. Другой вариант — Египет.

Возможной проблемой в организации такого мероприятия может стать требование Моргенштерна заплатить ему за участие заоблачную сумму типа 20 млн долларов. А вот имиджевых рисков от проигрыша Оксимирону Моргенштерн не может понести, в отличие от его соперника, рассуждает экс-ведущий Versus.

«Поэтому Мирон, Моргенштерн, велком. Я со своей стороны готов организовать мощнейшее мероприятие. Главное медийное мероприятие года. Выбор за вами. Это в моих и ваших интересах. Хотите? Делаем!», — заключил Ресторатор.

Ни один из рэперов на его предложение пока не ответил.

*Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) и Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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