Ресторатор готов организовать баттл между Моргенштерном* и Оксимироном*

После выхода дисса Моргенштерна* на Оксимирона* Ресторатор заявил, что считает возможным организацию баттла между рэперами. Своими мыслями экс-ведущий Versus Battle поделился у себя на ютьюб-канале.
«Если подумать, это единственный возможный выход, чтобы этот биф закончить. Он не может продолжаться бесконечно. Это не может быть еженедельным обменом диссами. Это игра. Игра началась — и Моргенштерн своим диссом в игру вошел. Это не закончится гангстерскими разборками. Это не закончится просто так, потому что, кто последний [выпустил дисс] — тот и выиграл. Отступать ни один, ни второй не намерены. У этого есть будущее в баттловой среде», — цитирует его слова The Flow.
По словам Ресторатора, такой баттл стал бы претендентом на главное событие в медиа и главный ролик на ютьюбе в этом году. Кроме того, событие бы окупилось финансово, поскольку Оксимирон может дать огласку своими прекрасными текстами, а Моргенштерн — привнести элемент перформанса, отметил он.
Размышляя о возможном месте проведения баттла, Ресторатор считает самым подходящим вариантом Турцию, где не составит труда снять большую и хорошую площадку. Другой вариант — Египет.
Возможной проблемой в организации такого мероприятия может стать требование Моргенштерна заплатить ему за участие заоблачную сумму типа 20 млн долларов. А вот имиджевых рисков от проигрыша Оксимирону Моргенштерн не может понести, в отличие от его соперника, рассуждает экс-ведущий Versus.
«Поэтому Мирон, Моргенштерн, велком. Я со своей стороны готов организовать мощнейшее мероприятие. Главное медийное мероприятие года. Выбор за вами. Это в моих и ваших интересах. Хотите? Делаем!», — заключил Ресторатор.
Ни один из рэперов на его предложение пока не ответил.
*Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) и Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.