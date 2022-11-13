Ресторатор готов организовать баттл между Моргенштерном* и Оксимироном*

«Если подумать, это единственный возможный выход, чтобы этот биф закончить. Он не может продолжаться бесконечно. Это не может быть еженедельным обменом диссами. Это игра. Игра началась — и Моргенштерн своим диссом в игру вошел. Это не закончится гангстерскими разборками. Это не закончится просто так, потому что, кто последний [выпустил дисс] — тот и выиграл. Отступать ни один, ни второй не намерены. У этого есть будущее в баттловой среде», — цитирует его слова The Flow.