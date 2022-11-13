С декабря на сайте Министерства юстиции будут публиковаться персональные данные физических лиц, признанных иностранными агентами, обратили внимание «Ведомости». Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающие перечень сведений.
Минюст будет публиковать ФИО, ИНН, СНИЛС, дату и основание включения физлица в список иноагентов с конкретными нормами закона. В случае юридических лиц публикации подлежат ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основание и дата включения в реестр. В отношении общественных объединений, действующих без образования юрлица, ведомство опубликует полное наименование, адрес нахождения, информационный ресурс, полные фамилии, имена и отчества участников, а также дату и основание для включения в реестр.
Летом Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности иноагентов в России, объединяющий все уже существующие положения об этом статусе в одном документе. Из него следует, что попасть в реестр может любое российское или иностранное юридическое и физическое лицо, а также группа лиц, получающие иностранную поддержку или находящиеся под «иностранным влиянием».
В законе вводится понятие аффилированного с иностранными агентами физического лица. Таковым может быть учредитель, член, участник, руководитель либо работник компании, признанной иноагентом. На них ограничения для иноагентов не распространяются. В отношении них будет вестись отдельный реестр, а четыре остальных списка иноагентов объединят в один.