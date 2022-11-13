Летом Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности иноагентов в России, объединяющий все уже существующие положения об этом статусе в одном документе. Из него следует, что попасть в реестр может любое российское или иностранное юридическое и физическое лицо, а также группа лиц, получающие иностранную поддержку или находящиеся под «иностранным влиянием».