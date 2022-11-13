Российский фильм победил на кинофестивале в Палермо

Фильм российского режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына взял главный приз 44-го международного кинофестиваля Efebo d’Oro в итальянском Палермо. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его организаторов.
Российская картина, выходящая в международном прокате под названием «100 минут», участвовала в конкурсе фильмов, снятых по литературным произведениям. Ее конкурентами были шесть лент, включая последние работы Пола Верховена и Фатиха Акина.
«Панфилов — мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына „Один день Ивана Денисовича“, несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность» — отметило жюри.
«Иван Денисович» — первая российская киноадаптация рассказа Солженицына. Панфилов снимал ее с 2017 по 2019 год, премьера ленты состоялась в августе 2021-го на кинофестивале Локарно. Исполнитель главной роли, Филипп Янковский, получил там приз международных независимых кинокритиков Boccalino d’Oro 2021.
В другом конкурсе смотра в Палермо участвовали пять картин, которые являются первыми или вторыми работами режиссеров. В нем победил фильм «Жертва» совместного производства Словакии, Чехии и Германии. Главную роль в ней сыграла уроженка Казани Елизавета Максимова, живущая в Чехии.