Российский фильм победил на кинофестивале в Палермо

В другом конкурсе смотра в Палермо участвовали пять картин, которые являются первыми или вторыми работами режиссеров. В нем победил фильм «Жертва» совместного производства Словакии, Чехии и Германии. Главную роль в ней сыграла уроженка Казани Елизавета Максимова, живущая в Чехии.