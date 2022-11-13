В Кувейте вырезали короткую сцену с ЛГБТ-персонажами из «Ваканды навеки»

В Кувейте вырезали небольшую сцену с ЛГБТ-персонажами из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». Об этом узнал The Hollywood Reporter.
Цензоры вырезали сцены общей продолжительностью чуть больше минуты. Из картины пропал десятисекундный отрывок, в котором Анека (Микаэла Коэн) целует Айо (Флоренс Касумба) в лоб. Еще один фрагмент, не угодивший цензорам, — рождение ребенка, которого называют «Богом для своего народа».
Кувейт — единственная страна Персидского залива, настоявшая на правках. По данным THR, в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне и Катаре «Ваканду навеки» покажут без изменений. Принято считать, что в Кувейте самая строгая цензура.
За последний год в этих странах под запрет попали «Тор: Любовь и гром » Marvel , «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Вечные» и «Вестсайдская история» из‑за романтических отношений однополых персонажей и трансгендерных людей. Ни один из этих фильмов не попал в кинотеатры Саудовской Аравии, крупнейшего прокатного рынка в регионе (Кувейт занимает третье место после ОАЭ).