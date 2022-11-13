В Кувейте вырезали короткую сцену с ЛГБТ-персонажами из «Ваканды навеки»

За последний год в этих странах под запрет попали «Тор: Любовь и гром » Marvel , «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Вечные» и «Вестсайдская история» из‑за романтических отношений однополых персонажей и трансгендерных людей. Ни один из этих фильмов не попал в кинотеатры Саудовской Аравии, крупнейшего прокатного рынка в регионе (Кувейт занимает третье место после ОАЭ).