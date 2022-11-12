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Нева в Петербурге поднялась до отметки, близкой к критической
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:09

12 ноября в Петербурге уровень воды в Неве зафиксировали на отметке 119–120 сантиметров, сообщает «Фонтанка». Критическим считается показатель свыше 160 сантиметров, при котором городу уже грозит наводнение.

К 11.00 по московскому времени водомерный пост у «Горного института» зафиксировал уровень воды в Неве на отметке 94 сантиметра — за час воды прибавилось на 15 сантиметров. К 14.00 Нева достигла 134 сантиметров — за полтора часа она прибавила сразу 18 сантиметров воды.

Подъем воды в Неве можно было увидеть на трансляции с камер, закрепленных на крышах зданий, с видом на Неву. На них видно слегка затопленные спуски к реке. Набережная реки Смоленки полностью скрылась под водой.

Воду в Неве поднимает сильный западный ветер с Финского залива, который гонит воду и валит в Петербурге светофоры, пишет «Фонтанка».

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