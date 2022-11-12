Нева в Петербурге поднялась до отметки, близкой к критической

12 ноября в Петербурге уровень воды в Неве зафиксировали на отметке 119–120 сантиметров, сообщает «Фонтанка». Критическим считается показатель свыше 160 сантиметров, при котором городу уже грозит наводнение.
К 11.00 по московскому времени водомерный пост у «Горного института» зафиксировал уровень воды в Неве на отметке 94 сантиметра — за час воды прибавилось на 15 сантиметров. К 14.00 Нева достигла 134 сантиметров — за полтора часа она прибавила сразу 18 сантиметров воды.
Подъем воды в Неве можно было увидеть на трансляции с камер, закрепленных на крышах зданий, с видом на Неву. На них видно слегка затопленные спуски к реке. Набережная реки Смоленки полностью скрылась под водой.
Воду в Неве поднимает сильный западный ветер с Финского залива, который гонит воду и валит в Петербурге светофоры, пишет «Фонтанка».