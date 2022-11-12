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Еврокомиссия одобрила национализацию Германией бывшей «дочки» «Газпрома»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:44

Еврокомиссия (ЕК) одобрила выкуп всех акций бывшей дочерней структуры «Газпрома» SEFE (Securing Energy for Europe GmbH). Попечителем компании стала Германия, получившая 225,6 млн евро в качестве поддержки, сообщается на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС.

SEFE заменила российскую компанию Gazprom Germania GmbH. Теперь же Германия будет обеспечивать безопасность поставок газа, заявили в ЕК.

Уставный капитал компании в размере 225,6 млн евро будет обнулен и «фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера», следует из плана властей Евросоюза. Следом SEFE выпустит новые обыкновенные акции с той же номинальной стоимостью.

Через SEFE проходит 14% поставок газа в Германию, она также поставляет в другие страны ЕС. Компания владеет и управляет 28% газохранилищ, обслуживающих Германию, и владеет газопроводами, в том числе в других странах ЕС.

В мае, после передачи Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства ФРГ, Россия ввела санкции против «дочки» «Газпрома».

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ГазпромЕврокомиссияЕС
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