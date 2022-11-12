Еврокомиссия одобрила национализацию Германией бывшей «дочки» «Газпрома»

Еврокомиссия (ЕК) одобрила выкуп всех акций бывшей дочерней структуры «Газпрома» SEFE (Securing Energy for Europe GmbH). Попечителем компании стала Германия, получившая 225,6 млн евро в качестве поддержки, сообщается на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС.
SEFE заменила российскую компанию Gazprom Germania GmbH. Теперь же Германия будет обеспечивать безопасность поставок газа, заявили в ЕК.
Уставный капитал компании в размере 225,6 млн евро будет обнулен и «фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера», следует из плана властей Евросоюза. Следом SEFE выпустит новые обыкновенные акции с той же номинальной стоимостью.
Через SEFE проходит 14% поставок газа в Германию, она также поставляет в другие страны ЕС. Компания владеет и управляет 28% газохранилищ, обслуживающих Германию, и владеет газопроводами, в том числе в других странах ЕС.
В мае, после передачи Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства ФРГ, Россия ввела санкции против «дочки» «Газпрома».