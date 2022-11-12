Настоятель собора в Кронштадте отверг сообщения о создании «ЧВК при РПЦ»

В «Андреевском кресте» готовят добровольцев для разных ЧВК, рассказал Хильченко. Обучаться там могут от 70 до 100 человек, желающих поучаствовать в российской спецоперации на Украине и получить «навыки именно выживания в первую очередь или специализированной подготовки», подготовка занимает 30 дней. Организация существует за счет личных денег участников и пожертвований. «Мы планируем создавать добровольческие батальоны и надеемся, что это будет наш вклад в СВО», — сказал Хильченко.