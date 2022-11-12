Настоятель собора в Кронштадте отверг сообщения о создании «ЧВК при РПЦ»

Настоятель Морского Никольского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) опроверг сообщения о создании в храме частной военной компании, передает РБК. Однако он подтвердил, что при соборе готовят добровольцев к отправке на Украину.
10 ноября издание «Блокнот» выпустило интервью с координационным директором организации «Андреевский крест» Владимиром Хильченко. По его словам, «Андреевский крест» является «центром тактической подготовки», который появился в 2017 году для бывших спецназовцев «как база для подготовки к конкурсу „Морской десант“».
В «Андреевском кресте» готовят добровольцев для разных ЧВК, рассказал Хильченко. Обучаться там могут от 70 до 100 человек, желающих поучаствовать в российской спецоперации на Украине и получить «навыки именно выживания в первую очередь или специализированной подготовки», подготовка занимает 30 дней. Организация существует за счет личных денег участников и пожертвований. «Мы планируем создавать добровольческие батальоны и надеемся, что это будет наш вклад в СВО», — сказал Хильченко.
Авторы материала назвали «Андреевский крест» «фактически первой ЧВК при Русской православной церкви». Алексий же заявил, что это не ЧВК, а «общество», где обучают детей и взрослых начальной военной подготовке.
«Это же люди идут на защиту нашего отечества. Это не военная компания. <…> Уже пять лет у нас проходят занятия с детишками и взрослыми, обучаем людей, ребят. Готовим их перед армией, чтобы они могли уметь выживать», — пояснил архимандрит.
4 ноября в Петербурге открылся «ЧВК „Вагнер“ Центр» Евгения Пригожина. По словам бизнесмена, центр нужен для создания «комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».