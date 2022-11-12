Жерар Депардье закроет свой продюсерский центр в России из‑за простоя

«Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам», — сказал Фрилли. Он отметил, что закрытие «ни в коем случае не связано с нынешней ситуацией из‑за кризиса на Украине».