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Жерар Депардье закроет свой продюсерский центр в России из‑за простоя
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:58

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году паспорт гражданина РФ, закроет свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России из‑за паузы в проектах. Об этом ТАСС сообщил друг и продюсер актера Арно Фрилли.

«Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам», — сказал Фрилли. Он отметил, что закрытие «ни в коем случае не связано с нынешней ситуацией из‑за кризиса на Украине».

В связи с этим приостановилась работа над фильмом об эскадрилье «Нормандия — Неман», в которой французские летчики сражались на стороне СССР против нацистов в годы Второй мировой войны. Съемки в Калининградской области анонсировались в 2021 году, но с началом «кризиса на Украине» французская сторона покинула проект.

«Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России. Что касается закрытия, то оно не связано с остановкой этого конкретного проекта», — добавил Фрилли.

ТАСС пишет, что в российско-белорусско-французском фильме Депардье мог сыграть главную роль.

1 марта Депардье призвал остановить боевые действия между Россией и Украиной и перейти к переговорам.

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