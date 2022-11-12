Петербургский Дом книги вернулся в Дом компании «Зингер»

12 ноября в Доме компании «Зингер» в центре Петербурга открылся после ремонта Дом книги, проработавший там больше сотни лет. Теперь помещение принадлежит властям города.
В книжном магазине прошло торжественное открытие. На первом этаже можно приобрести книги петербургских писателей и альбомы по Петербургу, краеведческую литературу, нон-фикшн, сувениры и календари, а на втором — открыли кафе с панорамными окнами и видом на Невский проспект. Чуть позже откроется цокольный.
В новом Доме книги цены станут более демократичными, обещала директор по закупкам АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги» Александра Хлопонина.
В сентябре прошлого года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительными договоры субаренды между истцом, ЗАО «Зингер» (принадлежит Альфа-банку), и ООО «Книжный магазин № 1». Последний принадлежал Исаеву, который с 2018 года находится в международном розыске по делу о мошенничестве.
Тогда ЗАО «Зингер», у которого в долгосрочной аренде находится Дом компании «Зингер», требовал признать недействительным договор субаренды с ООО «Книжный магазин № 1», которое снимало 4000 квадратных метров помещений за 7 млн рублей в месяц. Истец утверждал, что рыночная стоимость аренды такой площади составляет 12 млн рублей, и указывал, что договор заключен на невыгодных условиях.