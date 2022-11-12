Петербургский Дом книги вернулся в Дом компании «Зингер»

В книжном магазине прошло торжественное открытие. На первом этаже можно приобрести книги петербургских писателей и альбомы по Петербургу, краеведческую литературу, нон-фикшн, сувениры и календари, а на втором — открыли кафе с панорамными окнами и видом на Невский проспект. Чуть позже откроется цокольный.