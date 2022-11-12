John Lewis снял рождественский ролик в непривычном для себя стиле

Британский бренд John Lewis & Partners выпустил очередной рождественский ролик, но не такой сказочный, как прошлые. Авторы рассказали историю мужчины, который учится кататься на скейтборде, чтобы у него появились общие интересы с приемной дочерью Элли.
Почти полностью видео посвящено попыткам главного героя встать на скейтборд и научиться ездить на нем. Он тренируется в скейт-парке, смотрит ролики на ютьюбе и все свободное время уделяет доске. Без падений и травм не обходится.
John Lewis рассказал Би-би-си, что рост стоимости жизни был «в центре внимания» при принятии решения о том, какой тон должен быть в рождественской рекламе. «Эта реклама о том, как вы можете проявить доброту к кому‑то еще, кто может в ней нуждаться. Я думаю, что это очень важное послание на Рождество»», — сказала директор по работе с клиентами Клэр Пайнтон.
Рекламная кампания была разработана совместно с организацией Action for Children, которая помогает адаптироваться приемным детям в новых семьях. В качестве саундтрека авторы выбрали кавер на «All the Small Things» группы Blink-182.
John Lewis не стал раскрывать стоимость производства видео. В рекламе нет ни спецэффектов, которые можно увидеть в предыдущих работах, ни узнаваемых знаменитостей. Пайтон назвала это «очень обдуманным выбором».