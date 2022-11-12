John Lewis снял рождественский ролик в непривычном для себя стиле

John Lewis рассказал Би-би-си, что рост стоимости жизни был «в центре внимания» при принятии решения о том, какой тон должен быть в рождественской рекламе. «Эта реклама о том, как вы можете проявить доброту к кому‑то еще, кто может в ней нуждаться. Я думаю, что это очень важное послание на Рождество»», — сказала директор по работе с клиентами Клэр Пайнтон.