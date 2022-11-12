Итальянская женщина, умершая в возрасте старше 100 лет, стала самым пожилым донором в мире

В Италии впервые пересадили печень от донора, умершего в возрасте 100 лет и 10 месяцев. Женщина стала самым пожилым донором в мире, передает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa.
У женщины, умершей по естественным причинам, забрали для пересадки печень. Операция прошла успешно в больнице Флоренции.
Это не первый случай, когда пожилые люди, чей возраст приближается к столетию, становятся донорами. В последний раз, 7 ноября, донору печени из города Фабриано было 97,5 лет — это был предыдущий рекорд Италии.
97-летние доноры уже были во Флоренции в 2019 году, в Гроссето — в 2018 году, в Равенне в 2008 году и в Савоне в 2003 году.
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