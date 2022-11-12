Россия запретила проход через Керченский пролив судам, загруженным за пределами РФ

Россия запретила проход судов, загруженных не на территории РФ, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — говорится в заявлении Минтранса Турции.
Утром 8 октября на Крымском мосту, который проложен через Керченский пролив, подорвался грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, было приостановлено движение.
На фоне инцидента президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода из Краснодарского края в Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты были возложены на ФСБ.