Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу вестерна «Ржавчина»

Ответчиками в его заявлении числятся поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни, ответственная за оружие площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, а также первый помощник режиссера Дэйв Холс, передавший актеру пистолет и заявивший, что он безопасен. Всех их Болдуин обвиняет в халатности.