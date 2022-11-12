Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу вестерна «Ржавчина»

Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы вестерна «Ржавчина», которые, по его мнению, причастны к гибели оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает The New York Times.
Ответчиками в его заявлении числятся поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни, ответственная за оружие площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, а также первый помощник режиссера Дэйв Холс, передавший актеру пистолет и заявивший, что он безопасен. Всех их Болдуин обвиняет в халатности.
Оператор «Ржавчины» Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года от выстрела Алека Болдуина, который играл одну из ролей. Актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны.
Спустя практически год разбирательств, в начале октября 2022-го семья Хатчинс заключила мировое соглашение с продюсерской компанией Rust Movie Productions и Алеком Болдуином. Тогда же отмечалось, что производство фильма возобновится в 2023 году, а актерский состав останется прежним.