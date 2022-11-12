Реклама
Новости
Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу вестерна «Ржавчина»
Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы вестерна «Ржавчина», которые, по его мнению, причастны к гибели оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает The New York Times.

Ответчиками в его заявлении числятся поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни, ответственная за оружие площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, а также первый помощник режиссера Дэйв Холс, передавший актеру пистолет и заявивший, что он безопасен. Всех их Болдуин обвиняет в халатности.

Оператор «Ржавчины» Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года от выстрела Алека Болдуина, который играл одну из ролей. Актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны.

Спустя практически год разбирательств, в начале октября 2022-го семья Хатчинс заключила мировое соглашение с продюсерской компанией Rust Movie Productions и Алеком Болдуином. Тогда же отмечалось, что производство фильма возобновится в 2023 году, а актерский состав останется прежним.

В конце октября офис шерифа в американском штате Нью-Мексико объявил о завершении расследования.

расскажите друзьям
люди
Алек БолдуинГалина Хатчинс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»