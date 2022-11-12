За несколько дней до утечек на «Севпотоках» рядом с ними прошли два судна с отключенными локаторами

В дни перед взрывами на «Северных потоках» возле газопроводов проходили два больших судна с отключенными датчиками отслеживания местоположения. Об этом пишет Wired со ссылкой на компанию SpaceKnow, которая занимается мониторингом спутниковых данных.
В SpaceKnow изучили архивные спутниковые снимки района утечки за 90 дней. Аналитики обнаружили 25 судов, которые проходили рядом с «Северными потоками», однако только у двух кораблей не работали транспондеры.
Локаторы, как отмечает Wired, обязаны устанавливать все крупные суда. Это помогает избежать столкновения, а также способствует разбирательству, если столкновение уже произошло.
Длина неопознанных судов — примерно 95-130 метров, отмечают в компании. Они проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах.
«Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира», — сказал глава компании Джерри Яворницки.
Утечки на трубопроводах в Балтийском море произошли 26 сентября. Взрывами были повреждены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из ниток «Северного потока — 2».
На фоне повреждений «Северных потоков» Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Его расследует Федеральная служба безопасности. Отдельные расследования проводят в Швеции, Германии и Дании.