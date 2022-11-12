За несколько дней до утечек на «Севпотоках» рядом с ними прошли два судна с отключенными локаторами

«Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира», — сказал глава компании Джерри Яворницки.