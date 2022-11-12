Столицу Херсонской области временно перенесут в Геническ

В начале ноября российский министр обороны Сергей Шойгу приказал вывести войска России из Херсона, объяснив это решение заботой о жизнях российских солдат и мирных жителей. Отмечалось, что Херсон и близлежащие населенные пункты на правом берегу не могут полноценно снабжаться и функционировать, из‑за чего жизнь людей постоянно в опасности.