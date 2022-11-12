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Столицу Херсонской области временно перенесут в Геническ
Виктория Шанина
Сегодня в 08:38

Административной столицей части Херсонской области, подконтрольной России, временно станет город Геническ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря зампредправительства региона Александр Фомин.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — заявил Фомин.

Геническ расположен на юге региона, на берегу Азовского моря. Столицей всей Херсонской области являлся ранее город Херсон, который находится на правом берегу Днепра.

Херсон — единственный областной центр, который российской армии удалось захватить на Украине после 24 февраля. Город перешел под контроль РФ в начале марта.

В начале ноября российский министр обороны Сергей Шойгу приказал вывести войска России из Херсона, объяснив это решение заботой о жизнях российских солдат и мирных жителей. Отмечалось, что Херсон и близлежащие населенные пункты на правом берегу не могут полноценно снабжаться и функционировать, из‑за чего жизнь людей постоянно в опасности.

Утром 11 ноября в Минобороны отчитались об отступлении. Российские войска были переброшены на левый берег Днепра.

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Сергей ШойгуАлександр Фомин
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