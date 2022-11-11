На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Наша Вселенная». Он выйдет на платформе 22 ноября.
Проект расскажет в шести сериях о том, какие связи управляют природным миром и как смогла появиться наша солнечная система. С помощью технологий CGI на экране появятся «некоторые из самых знаковых, харизматичных животных на Земле».
Рассказчиком историй в сериале выступит лауреат «Оскара» Морган Фриман. В трейлере актер утверждает, что «в жизни каждого существа на Земле есть эхо событий, которые произошли давным-давно».
Он обещает, что зрители смогут узнать из проекта о «событиях немыслимого масштаба и жестокой красоты, которые связывают всех живущих». Перед ними предстанут африканские и антарктические пейзажи, живописные побережья и джунгли.
«Это заняло 13,8 млрд лет, чтобы достичь этого одного бесценного момента во времени и пространстве. Это история нашей Вселенной», — говорит Фриман.
Шоураннером проекта выступил Майк Дэвис, а его продюсером стал Эндрю Коэн. Над «Нашей Вселенной» работали специалисты легендарной студии Industrial Light & Magic, о которой недавно снял документальный сериал Disney+.