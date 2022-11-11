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НХЛ отказалась от проведения Кубка мира по хоккею в 2024 году
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:00

Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила, что Кубок мира по хоккею в 2024 году не состоится. Об этом организация написала на своем сайте.

Турнир должен был пройти в феврале 2024 года. «К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира в это время. Мы продолжаем планировать проведение турнира, надеемся на февраль 2025 года», — сказали в НХЛ.

Какие именно обстоятельства помешали проведению соревнований в срок, не уточняется. НХЛ занимается проведением Кубка мира совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).

Кубок мира — один из самых престижных турниров в хоккее с шайбой наряду с Олимпийскими играми и Чемпионатом мира. В последний раз турнир проводили в 2016 году. Победителем его стала сборная Канады.

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