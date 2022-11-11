Блогеру Юлии Финесс грозит уголовное дело об оскорблении представителей власти

Трэш-блогер Юлия Максимовская, известная под псевдонимом Юлия Финесс, угрожала посетителям ресторана «Вкусно — и точка» ножом и оскорбляла полицейских. Теперь ей грозит уголовное дело, сообщил ТАСС.
Правоохранительные органы намерены обвинить девушку по статье 319 УК РФ об оскорблении представителей власти. Полиция уже собрала материалы для возбуждения уголовного дела.
Финесс может быть оштрафована за свое поведение на сумму до 40 тыс. рублей. Также ее могут привлечь к обязательным работам до 360 часов или исправительным работам на срок до одного года.
В отношении блогера уже возбудили одно уголовное дело — о хулиганстве. Это было сделано сразу после задержания 10 ноября неподалеку от «Вкусно — и точка» на Большой Дорогомиловской улице в Москве.
«В ходе задержания и доставления в территориальный отдел гражданка вела себя агрессивно», — рассказали в МВД. По словам правоохранителей, девушка с неизвестными мотивами пришла в ресторан быстрого питания, где пугала посетителей большим ножом. Однорвеменно она вела видеосъемку.