Twitter приостановил подписку с синей галочкой из‑за фейковых аккаунтов

В Twitter временно нельзя оформить платную подписку, в которую входит платная галочка верификации. Об этом пишет CNBC.
Основная причина — фейковые аккаунты. Раньше синюю галочку могли получить только знаменитости, политики и бренды, однако с подпиской эта опция стала доступна всем, и появилось множество аккаунтов, выдающих себя за популярных личностей.
Руководство соцсети планирует понять, как быть с фейковыми страницами. После этого подписку должны вернуть, отмечает CNBC.
При этом официальных комментариев от пресс-службы Twitter или новоиспеченного владельца соцсети Илона Маска пока не последовало.
«Афиша Daily» собрала несколько интересных кейсов с аккаунтами, которые решили выдать себя за популярные бренды или знаменитостей.