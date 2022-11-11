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Twitter приостановил подписку с синей галочкой из‑за фейковых аккаунтов
Виктория Шанина
Сегодня в 22:15

В Twitter временно нельзя оформить платную подписку, в которую входит платная галочка верификации. Об этом пишет CNBC.

Основная причина — фейковые аккаунты. Раньше синюю галочку могли получить только знаменитости, политики и бренды, однако с подпиской эта опция стала доступна всем, и появилось множество аккаунтов, выдающих себя за популярных личностей.

Руководство соцсети планирует понять, как быть с фейковыми страницами. После этого подписку должны вернуть, отмечает CNBC.

При этом официальных комментариев от пресс-службы Twitter или новоиспеченного владельца соцсети Илона Маска пока не последовало.

«Афиша Daily» собрала несколько интересных кейсов с аккаунтами, которые решили выдать себя за популярные бренды или знаменитостей.

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