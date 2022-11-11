Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ предполагает уголовное наказание при повторном нарушении

Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев («Справедливая Россия — За правду») подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ. По ним может грозить уголовное наказание, пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Публичное распространение «нетрадиционных сексуальных отношений», направленных на «формирование нетрадиционных сексуальных установок», может грозить лишением свободы на срок до одного года, если до этого обвиняемому уже назначили уголовное наказание за «аналогичное деяние».
Кроме того, приговор может предполагать исправительные или принудительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.
Кроме того, документ предполагает наказание за повторное нарушение с использованием СМИ или интернета в виде лишения свободы на срок до двух лет, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет либо арест до четырех месяцев.
Повторное привлечение за пропаганду ЛГБТ среди детей, согласно законопроекту, должно наказываться исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами до трех лет, либо лишением свободы до трех лет.