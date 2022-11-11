Россия запретила въезд 200 гражданам США, в том числе братьям и сестре Джо Байдена

Министерство иностранных дел России опубликовало список из 200 граждан США, которым запрещается въезд в страну на постоянной основе. В него попали ряд генералов, министров и их замов, руководители компаний и предприятий ВПК, пресс-секретарь Белого дома, а также родственники американского президента Джо Байдена.
В списке числятся два брата и сестра Байдена — Джеймс, Фрэнсис Байден и Валери; супруг главы Минфина США Джанет Йеллен — Джордж Акерлоф, глава Минздрава Хавьер Бесерра. Также в документе можно найти экспертов и лоббистов, «вовлеченных в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве».
Российские власти «на основе взаимности» ввели ограничения для американских граждан «в ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции» против тех, «кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону».