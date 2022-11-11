Россия запретила въезд 200 гражданам США, в том числе братьям и сестре Джо Байдена

Министерство иностранных дел России опубликовало список из 200 граждан США, которым запрещается въезд в страну на постоянной основе. В него попали ряд генералов, министров и их замов, руководители компаний и предприятий ВПК, пресс-секретарь Белого дома, а также родственники американского президента Джо Байдена.