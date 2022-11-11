Реклама
Новости
Россия запретила въезд 200 гражданам США, в том числе братьям и сестре Джо Байдена
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:38

Министерство иностранных дел России опубликовало список из 200 граждан США, которым запрещается въезд в страну на постоянной основе. В него попали ряд генералов, министров и их замов, руководители компаний и предприятий ВПК, пресс-секретарь Белого дома, а также родственники американского президента Джо Байдена.

В списке числятся два брата и сестра Байдена — Джеймс, Фрэнсис Байден и Валери; супруг главы Минфина США Джанет Йеллен — Джордж Акерлоф, глава Минздрава Хавьер Бесерра. Также в документе можно найти экспертов и лоббистов, «вовлеченных в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве».

Российские власти «на основе взаимности» ввели ограничения для американских граждан «в ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции» против тех, «кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону».

В апреле Россия ввела персональные санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британских министров, в мае — против 154 членов палаты лордов парламента Великобритании, в июне — против 29 сотрудников британских СМИ, а также 20 представителей оборонного комплекса королевства.

расскажите друзьям
теги
МИД РоссииАдминистрация СШАКазначейство США
люди
Джозеф БайденДжанет ЙелленДжордж АкерлофБорис Джонсон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»