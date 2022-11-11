Reuters: Германия выделит 1 млрд евро из федерального бюджета на помощь Украине

Правительство Германии выделит 1 млрд евро из федерального бюджета на 2023 год в качестве дополнительной поддержки Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Отмечается, что эти деньги пойдут в том числе на обеспечение защиты от кибератак со стороны России, сбор доказательств военных преступлений и нарушений прав человека.
Кроме того, немецкие власти распорядились направить часть средств на поддержку мирных граждан Беларуси, России и Украины, а также защиту журналистов в этих трех странах.
Германия, пишет Reuters, — третья по величине оказываемой Украине поддержке страна. На первом месте в этом рейтинге — США.