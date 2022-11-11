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В нормы ГТО включат метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:32

В России расширят список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Чиновник поручил Минспорту включить в нормативы метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.

Чернышенко также попросил представить предложения о включении в школьные программы по физкультуре выполнение норм ГТО. В настоящее время нормативы сдаются по желанию. Чернышенко подчеркнул, что золотой значок ГТО дает бонусные баллы при поступлении в некоторые вузы России.

Кроме того, вице-премьер поручил подготовить предложения «по проведению во время каникул на базе детских лагерей для всех желающих военно-спортивных смен, а также всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий, в том числе на основе военно-спортивной игры «Зарница».

По мнению Чернышенко, ГТО и военно-спортивные мероприятия являются стимулом для развития массового и профессионального спорта.

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Дмитрий Чернышенко
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