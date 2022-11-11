В нормы ГТО включат метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки

Кроме того, вице-премьер поручил подготовить предложения «по проведению во время каникул на базе детских лагерей для всех желающих военно-спортивных смен, а также всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий, в том числе на основе военно-спортивной игры «Зарница».