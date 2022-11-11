Минцифры разрабатывает программу по возвращению покинувших Россию ИТ-специалистов

Министр заявил: «Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]».