Реклама
Новости
Минцифры разрабатывает программу по возвращению покинувших Россию ИТ-специалистов
Денис Ламехов
Сегодня в 17:22

Минцифры разрабатывает условия программы по возвращению в Россию уехавших ИТ-специалистов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Его цитирует ТАСС.

Министр заявил: «Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]».

По словам Шадаева, в этой ситуации не стоит вопрос «экономических условий», а специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России. 1 ноября он объявил, что задача его министерства — разработать программу обратной релокации.

«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — сообщил министр.

расскажите друзьям
люди
Максут Шадаев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»