Минцифры разрабатывает программу по возвращению покинувших Россию ИТ-специалистов

Минцифры разрабатывает условия программы по возвращению в Россию уехавших ИТ-специалистов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Его цитирует ТАСС.
Министр заявил: «Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]».
По словам Шадаева, в этой ситуации не стоит вопрос «экономических условий», а специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России. 1 ноября он объявил, что задача его министерства — разработать программу обратной релокации.
«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — сообщил министр.