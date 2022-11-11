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В России признали нежелательным Научный центр имени Вудро Вильсона
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:02

Генеральная прокуратура России признала американский Научный центр имени Вудро Вильсона нежелательной организацией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению прокуроров, деятельность центра «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

Информация о решении Генпрокуратуры уже направлена в Минюст для внесения Центра имени Вудро Вильсона в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране.

Центр Вудро Вильсона был учрежден Конгрессом США в 1968 году. Организация занимается независимыми исследованиями для решения глобальных проблем.

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теги
Генпрокуратура РФКонгресс США
люди
Вудро Вильсон
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