В России признали нежелательным Научный центр имени Вудро Вильсона

Генеральная прокуратура России признала американский Научный центр имени Вудро Вильсона нежелательной организацией. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению прокуроров, деятельность центра «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.
Информация о решении Генпрокуратуры уже направлена в Минюст для внесения Центра имени Вудро Вильсона в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране.
Центр Вудро Вильсона был учрежден Конгрессом США в 1968 году. Организация занимается независимыми исследованиями для решения глобальных проблем.