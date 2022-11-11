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Sirotkin представили новый альбом «Тень первого облака»
Виктория Шанина
Сегодня в 17:12

Российская инди-поп-группа Sirotkin выпустила новый альбом «Тень первого облака». Послушать его можно на всех стриминговых площадках.

«Он легкий, тяжелый, духоподъемный, грустный, быстрый и задумчивый. В нем восемь песен, с каждой мы боролись, но все приручили. И теперь они наши и ваши тоже», — пишет группа в своих соцсетях.

Релиз получился довольно рефлексивным. Музыканты рассуждают о доме, изменчивости мира, людях в этом мире, надеждах и о том, что нужно быть сильными.

Предыдущий релиз Sirotkin состоялся 28 октября — тогда группа выпустила сингл «Белый Делореан», вдохновленный фильмами Хаяо Миядзаки и музыкой композитора Дзе Хисаиси.

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