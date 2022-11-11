Sirotkin представили новый альбом «Тень первого облака»

Российская инди-поп-группа Sirotkin выпустила новый альбом «Тень первого облака». Послушать его можно на всех стриминговых площадках.
«Он легкий, тяжелый, духоподъемный, грустный, быстрый и задумчивый. В нем восемь песен, с каждой мы боролись, но все приручили. И теперь они наши и ваши тоже», — пишет группа в своих соцсетях.
Релиз получился довольно рефлексивным. Музыканты рассуждают о доме, изменчивости мира, людях в этом мире, надеждах и о том, что нужно быть сильными.
Предыдущий релиз Sirotkin состоялся 28 октября — тогда группа выпустила сингл «Белый Делореан», вдохновленный фильмами Хаяо Миядзаки и музыкой композитора Дзе Хисаиси.