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Экоактивисты попытались приклеить себя к «Крику» Эдварда Мунка
Денис Ламехов
Сегодня в 16:29

Сторонники движения Stopp Oljeletinga! (в переводе с норвежского — «Остановите нефтеразведку!») попытались приклеить себя к полотну «Крик» Эдварда Мунка в Национальном музее Норвегии. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на местную полицию.

Холст не пострадал, он был закрыт защитным стеклом — на нем остались следы клея. Помещение, где экспонируется картина, временно закрыли для посетителей.

О судьбе трех человек, принявших участие в акции, пока ничего не сообщается. Они намеревались «заставить законодателей остановить разработку залежей нефти».

Эта акция — еще одна в череде подобных с участием сторонников движений Just Stop Oil, Dernière Rénovation, Stop Fossil Fuel Subsidies и других групп по всему миру.

Активисты заливали различными жидкостями висящие в музеях полотна Винсента Ван Гога, Анри де Тулуз-Лотрека, Клода Моне, приклеивали себя к различным экспонатам, перекрывали движение по магистралям и проводили акции на крышах знаменитых зданий.

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