Экоактивисты попытались приклеить себя к «Крику» Эдварда Мунка

Сторонники движения Stopp Oljeletinga! (в переводе с норвежского — «Остановите нефтеразведку!») попытались приклеить себя к полотну «Крик» Эдварда Мунка в Национальном музее Норвегии. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на местную полицию.