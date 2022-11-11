Создатели «Сердца пармы» сообщили, что лента установила несколько рекордов в российском прокате

Предлагаем прочитать рецензию «Афиши Daily» на эту работу. «Вообще история учит многому, но не всякий внемлет ее урокам — об этом и рассказывает фильм, который в наши непростые времена выступает неплохой прививкой от колониализма и империализма», — пишет о «Сердце пармы» Евгений Ткачев.