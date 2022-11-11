Создатели «Сердца пармы» сообщили, что лента установила несколько рекордов в российском прокате

Историческая драма «Сердце пармы» Антона Мегердичева установила несколько рекордов в российском прокате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.
Картина стала первым фильмом после релиза «Аватара» в 2009 году, который удерживает лидерство в России по кассовым сборам на протяжении пяти уик-эндов. 7 ноября о таком же результате сообщил портал Kinobusiness.com, опираясь на собственные подсчеты.
Также у «Сердца пармы» лучшая наработка на копию с марта 2022 года. Этот показатель характеризует величину сборов фильма в расчете на одну кинотеатральную копию. Он подсчитывается делением валовых сборов картины за определенный промежуток времени на число ее копий.
На утро 10 ноября, уточняют в пресс-службе, картина лента заработала более 713 млн рублей, это лучший результат с февраля 2022-го. Фильм посмотрели 2,3 млн зрителей. Поддержку и продвижение проекта в прокате решено продолжить.
Предлагаем прочитать рецензию «Афиши Daily» на эту работу. «Вообще история учит многому, но не всякий внемлет ее урокам — об этом и рассказывает фильм, который в наши непростые времена выступает неплохой прививкой от колониализма и империализма», — пишет о «Сердце пармы» Евгений Ткачев.