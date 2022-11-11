Bloomberg: Илон Маск допустил банкротство Twitter

Владеющий социальной сетью Twitter американский предприниматель Илон Маск допустил банкротство компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо бизнесмена сотрудникам.
При каких условиях, согласно документу, банкротства можно избежать? Платформа должна начать генерировать больше денег, чем сейчас. Агентство сообщает, что эти заявления Маска содержатся в том же письме, о котором стало известно ранее.
Тема письма: «Удаленная работа отныне неприемлема». В нем владелец Twitter заявил, что впереди сложные времена, и отменил возможность работать вне офиса. Причина для подобной риторики и таких нововведений — экономический прогноз и влияние ситуации непосредственно на Twitter.
Заявления Маска звучат спустя две недели после закрытия сделки по покупке соцсети. С того момента он уволил прежнее руководство и половину из 8000 сотрудников. Как передает Bloomberg, сейчас по собственному желанию штат покинул Йоэль Рот, глава отдела безопасности.
СМИ писали, что наибольший удар при сокращениях персонала пришелся на команды, отвечающие за борьбу с дезинформацией. В компании утверждали обратное. И Маск, и Рот заявляли, что модерация контента — приоритет для соцсети.
Что еще успел поменять Маск? Он разблокировал страницу Канье Уэста (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), повысил стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включил в нее синюю галочку верификации. Наконец, он пообещал, что Twitter скоро сделает много глупостей.