Bloomberg: Илон Маск допустил банкротство Twitter

Что еще успел поменять Маск? Он разблокировал страницу Канье Уэста (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), повысил стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включил в нее синюю галочку верификации. Наконец, он пообещал, что Twitter скоро сделает много глупостей.