Индонезия ввела электронные визы для иностранных туристов

Получить визу можно на сайте molina.imigrasi.go.id. Для этого необходимо зарегистрироваться и оплатить услугу с помощью карт Visa, Mastercard или JCB. Онлайн-сервис поможет упростить иммиграционные услуги и избавит туристов от многочасовых очередей на оплату визы.