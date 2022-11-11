В Минобороны отчитались о завершении отхода на левый берег Днепра

Российская армия завершила переброску войск с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, в 5 утра. Об этом заявили в Минобороны.
По словам ведомства, на левый берег перешли все российские военнослужащие. Потерь среди личного состава, военной техники и вооружений нет, утверждают там.
Отвести войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, приказал 9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу. Он сделал это после доклада командующего российской группировкой Сергея Суровикина, который обосновал необходимость «маневра войск» заботой о жизнях российских солдат и мирных жителей.
Херсон — единственный областной центр, который Российской армии удалось захватить на Украине после 24 февраля. Город перешел под контроль РФ в начале марта, а в начале октября Владимир Путин подписал законы о присоединении к России Херсонской области (вместе с Запорожской, ЛНР и ДНР).
Присоединение украинских территорий состоялось после референдумов, которые проходили во время интенсивных боевых действий в этих регионах. Местные ЦИК рапортовали, что вхождение в РФ поддержали от 87,05 (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших.