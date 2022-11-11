Тиктокер пошутил, что его уволили из Twitter при помощи мема с Маском. Многие ему поверили

Insider отметил, что TikTok дает зрителям мало контекста при просмотре: алгоритмы постоянно показывают пользователям видео от незнакомцев, на которых они не подписаны. Шейвер сказал, что на момент публикации роликов у него было около 100 000 подписчиков. Из 14 млн просмотревших его видео с мемом о Маске большинство впервые взаимодействовало с контентом тиктокера, и, вероятно, многие из них даже не заглянули в профиль, в котором полно более считываемых пародий.