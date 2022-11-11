Тиктокер пошутил, что его уволили из Twitter при помощи мема с Маском. Многие ему поверили

4 ноября тиктокер Мэтт Шейвер из штата Огайо записал видео от лица сотрудника Twitter, попавшего под волну увольнений Илона Маска. Он выдумал необычную историю, которая в свете последних событий многим показалась правдоподобной.
В тот день Шейвер прочитал новость, что Twitter во главе с Маском уволил 50% сотрудников, и решил снять пародию на одного из сокращенных. Он представился инженером, который проработал в компании больше пяти лет и был уволен новым боссом.
В ролике Шейвер заявил, что не верил в разговоры об увольнении половины штата Twitter, но вдруг якобы получил электронное письмо от нового HR-директора, к которому, помимо информации о следующих действиях, был прикреплен мем со смеющимся Маском и словами «Время выпорхнуть из гнезда. Вы уволены». Видео, записанное за 15 минут, посмотрели уже более 14 млн раз.
Шейвера удивила не популярность ролика, а количество людей, поверивших в эту историю. В беседе с Insider он сказал, что выдуманная им ситуация кажется «достаточно абсурдной», чтобы не увидеть в ней шутку.
«Я знаю, что нынешнее общество не самое доброе, но уволить кого‑то с помощью мема? Мне кажется, [реакция на ролик] больше говорит об Илоне Маске и о том, как его воспринимает общественность: люди готовы поверить, что он или кто‑то из его подчиненных способен на такое», — считает Шейвер.
По приблизительным подсчетам Шейвера, около 80% комментаторов приняли шутку за реальность, остальные же посмеялись над сатирой. Тиктокер не хотел говорить правду сбитым с толку пользователям, потому что это «испортило бы шутку». Вместо этого он записал еще два видео — одно абсурднее другого.
5 ноября Шейвер выложил видео с рассказом о разработке несуществующей функции Twitter: при открытии приложения пользователь будет видеть твит Илона Маска. В этот раз тиктокер тоже как будто бы получил письмо, в котором компания ответила на предыдущий ролик очередным мемом с Маском: «Маленькая птичка сказала мне прекратить и воздержаться».
В это же время пользователи твиттера активно критиковали Маска за неоднозначные решения. К примеру, волну недовольства вызвало введение платной синей галочки верификации: теперь ее может купить каждый по подписке за 8 долларов. По мнению многих юзеров, это полностью лишает смысла галочек, подтверждающих подлинность аккаунтов многих известных людей.
8 ноября вышло третье видео. Шейвер сообщил, что его якобы зовут обратно в Twitter — и снова с помощью мема с Маском и словами «Не улетай. Возвращайся домой и усаживайся на насест».
Незадолго до этого Bloomberg узнал, что руководство Twitter действительно попросило вернуться несколько десятков уволенных ранее сотрудников. Одних сократили по ошибке, других уволили «до того, как менеджмент понял, что опыт этих специалистов может быть необходим для создания новых функций, которые планирует реализовать Илон Маск», заявили источники агентства.
И тем не менее, как кажется Шейверу, люди ему верили — отчасти потому, что не все смотрели ролики целиком. Тиктокер полагает, что ему удалось найти баланс между абсурдом и реальностью, поэтому получившуюся путаницу он считает показателем хорошо выполненной работы.
Insider отметил, что TikTok дает зрителям мало контекста при просмотре: алгоритмы постоянно показывают пользователям видео от незнакомцев, на которых они не подписаны. Шейвер сказал, что на момент публикации роликов у него было около 100 000 подписчиков. Из 14 млн просмотревших его видео с мемом о Маске большинство впервые взаимодействовало с контентом тиктокера, и, вероятно, многие из них даже не заглянули в профиль, в котором полно более считываемых пародий.
По мнению Шейвера, способность отличать факты от вымысла — это ответственность как технологических компаний, так и самих юзеров. Вторым стоит прикладывать немного больше усилий, чтобы не быть обманутыми, считает он.
«Это безумие: сколько людей думали, что ролики настоящие, и сколько еще людей хотели, чтобы они были настоящими, ведь нужно же кого‑то ненавидеть (меня или Илона Маска)», — написал Шейвер за день до третьего ролика.
Однако настоящие сотрудники Twitter в тиктоке тоже бывают. Дэвид Феррис в течение восьми месяцев работал внутренним аудитором в компании, но попал под волну увольнений Маска. Мужчина решил записать момент, когда ему на электронную почту придет настоящее письмо от Twitter, и сделал это в популярном в соцсетях формате «готовься со мной».