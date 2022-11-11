В Кремле заявили, что достичь целей спецоперации можно мирными переговорами

Присоединение украинских территорий состоялось после референдумов, которые проходили во время интенсивных боевых действий в этих регионах. Местные ЦИК рапортовали, что вхождение в РФ поддержали от 87,05 (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших.