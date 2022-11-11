В Кремле заявили, что достичь целей спецоперации можно мирными переговорами

Военную операцию на Украине можно закончить путем «завершения ее целей» или «достижения целей мирными переговорами». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что сейчас переговоры невозможны из‑за позиции Украины.
Вместе с тем представитель Кремля не считает, что отвод войск из Херсона унизителен для президента России. Комментировать российское отступление он отказался, переадресовав этот вопрос Минобороны.
При этом Песков заявил, что Кремль не жалеет о присоединении Херсонщины. Херсонская область законодательно закреплена как субъект России, это не подлежит изменению, утверждает он.
Отвести войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, приказал 9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу. Он сделал это после доклада командующего российской группировкой Сергея Суровикина, который обосновал необходимость «маневра войск» заботой о жизнях российских солдат и мирных жителей.
Присоединение украинских территорий состоялось после референдумов, которые проходили во время интенсивных боевых действий в этих регионах. Местные ЦИК рапортовали, что вхождение в РФ поддержали от 87,05 (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших.