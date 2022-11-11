Умер главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов

С 1985 года сценограф стал главным художником РАМТа. В соавторстве с режиссером и художественным руководителем театра Алексеем Бородиным он создал более 50 спектаклей, среди которых «Три толстяка», «Король Лир», «Дневник Анны Франк», «Ловушка № 46, рост второй», «Отверженные» и «Марсианские хроники».