Умер главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов

В возрасте 78 лет скончался главный художник Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
«10 ноября ушел из жизни выдающийся художник-сценограф, чье творчество по праву считают одним из фундаментальных явлений современной российской сценографии, народный художник России, лауреат множества премий, академик Российской академии художеств, профессор Школы-студии МХАТ», — отметили в РАМТе.
Бенедиктов в 1973 году окончил Московский художественный институт имени Сурикова по специальности «художник-живописец». Преподавал в Московском художественном училище памяти 1905 года, был главным художником в Кировском ТЮЗе.
С 1985 года сценограф стал главным художником РАМТа. В соавторстве с режиссером и художественным руководителем театра Алексеем Бородиным он создал более 50 спектаклей, среди которых «Три толстяка», «Король Лир», «Дневник Анны Франк», «Ловушка № 46, рост второй», «Отверженные» и «Марсианские хроники».
«Работы Станислава Бенедиктова всегда отличали высокий художественный уровень, оригинальное образное мышление и индивидуальный творческий почерк», — отметили в театре. Дату и место прощания там объявят отдельно.