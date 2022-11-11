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Токаев: Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех стран
Семён Гудошников
Сегодня в 10:56

Власти Казахстана решительно поддерживают территориальную целостность всех государств и считают необходимым соблюдение устава ООН. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ), пишет ТАСС.

Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества тюркских стран и выведении его на новый уровень. «Казахстан является землей отцов тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию, нашему всестороннему взаимодействию», — сказал он.

«Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам», — заявил президент.

По его словам, по инициативе Казахстана было создано большинство организаций, объединяющих тюркские страны, включая «Тюрксой», ТюркПА и Тюркскую академию. «Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов», — считает Токаев.

Президент Казахстана уже открыто критиковал действия России на Украине. На Петербургском экономическом форуме он назвал ЛНР и ДНР квазигосударствами, заявив, что республика не признает их. Он также отметил, что слишком широкая трактовка права наций на самоопределение может привести к хаосу.

После начала массовой миграции россиян, вызванной военными действиями на Украине и объявлением мобилизации, Токаев призвал проявить заботу о приезжих и обеспечить им безопасность, а для компаний, релоцирующихся из России, создать благоприятные условия.

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