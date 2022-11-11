Токаев: Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех стран

Президент Казахстана уже открыто критиковал действия России на Украине. На Петербургском экономическом форуме он назвал ЛНР и ДНР квазигосударствами, заявив, что республика не признает их. Он также отметил, что слишком широкая трактовка права наций на самоопределение может привести к хаосу.