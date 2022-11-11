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В Семейный кодекс хотят вписать, что традиционная семья основана на иерархии и подчинении авторитету
Семён Гудошников
Сегодня в 09:58

Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс (СК) определениями «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». Такие рекомендации разработал комитет Совфеда по конституционному законодательству, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Законотворцы хотят прописать, что к «традиционным семейным ценностям» относится не только «союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».

Авторы документа пишут, что отношения между родителями и детьми — иерархические, в них «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение». По их словам, в традиционной семье у каждого есть своя социальная роль и связанные с ней права и обязанности.

В документе сказано, что власть авторитета основана на добровольном признании и подчинении, в отличие от принуждения. «Именно в семье в отношениях с родителями у ребенка формируется сначала привычка, а затем и ценностная поведенческая установка уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, стремиться самому стать авторитетной личностью», — отметили сенаторы.

Подкомитет по гражданскому праву и семейному праву комитета Совфеда должен учесть данные рекомендации при подготовке поправок в Семейный кодекс. Их могут внести в законопроект о запрете изъятия детей у родителей без решения суда и принять вместе с ним. Первое чтение документ прошел 28 сентября, когда будет второе, не сообщается.

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