В Семейный кодекс хотят вписать, что традиционная семья основана на иерархии и подчинении авторитету

Законотворцы хотят прописать, что к «традиционным семейным ценностям» относится не только «союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».
Авторы документа пишут, что отношения между родителями и детьми — иерархические, в них «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение». По их словам, в традиционной семье у каждого есть своя социальная роль и связанные с ней права и обязанности.
В документе сказано, что власть авторитета основана на добровольном признании и подчинении, в отличие от принуждения. «Именно в семье в отношениях с родителями у ребенка формируется сначала привычка, а затем и ценностная поведенческая установка уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, стремиться самому стать авторитетной личностью», — отметили сенаторы.
Подкомитет по гражданскому праву и семейному праву комитета Совфеда должен учесть данные рекомендации при подготовке поправок в Семейный кодекс. Их могут внести в законопроект о запрете изъятия детей у родителей без решения суда и принять вместе с ним. Первое чтение документ прошел 28 сентября, когда будет второе, не сообщается.