В Семейный кодекс хотят вписать, что традиционная семья основана на иерархии и подчинении авторитету

В документе сказано, что власть авторитета основана на добровольном признании и подчинении, в отличие от принуждения. «Именно в семье в отношениях с родителями у ребенка формируется сначала привычка, а затем и ценностная поведенческая установка уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, стремиться самому стать авторитетной личностью», — отметили сенаторы.