В сети появился трейлер документального фильма «С любовью, Лиззо»

На ютьюб-канале стримингового сервиса HBO Max опубликовали трейлер документальной ленты «С любовью, Лиззо» («Love, Lizzo»). Фильм посвящен американской певице Мелиссе Вивиан Джефферсон, известной как Лиззо.
Картина выйдет на онлайн-платформе 24 ноября и расскажет о влиянии 34-летней артистки на музыкальную индустрию и поп-культуру. Создатели обещают «вдохновляющую историю» о преодолении трудностей и всемирном успехе.
«Это путешествие суперзвезды-первопроходца, которая начала движение, в котором отчаянно нуждался мир, просто оставаясь самой собой», — гласит синопсис проекта.
«C любовью, Лиззо» позволит поклонникам певицы увидеть ее историю через ее собственный личный взгляд. Ранее артистка заявляла, что очень взволнована тем, что сможет поделиться своими переживаниями со слушателями.
«Когда я росла, я никогда не мечтала, что смогу испытать все те вещи, которые мне удалось достичь в моей жизни, и я ведь только начинаю», — призналась Лиззо.
Она пообещала, что зрители документального фильма увидят закулисье ее мирового гастрольного тура, узнают о ее неудачах и обретении счастья в любви, а также смогут посмотреть вблизи на работу Лиззо над новым альбомом.
«Вы все увидите, сколько времени, терпения, крови, пота и слез ушло на этот процесс [создания пластинки]. Требуется 10 лет, чтобы добиться „мгновенного успеха“, и надеюсь, я смогу вдохновить других молодых артистов продолжать работать», — отметила певица.